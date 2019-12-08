Türk futbolunun seçilmiş ilk kadın başkanı: Berna Gözbaşı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Erol Bedir'den boşalan başkanlık koltuğuna Berna Gözbaşı oturdu. Kayserispor, dün yapılan seçimle yeni başkanına kavuştu ve bu seçim Türkiye futbol tarihine geçti.

Kayseri'den çıkmış bir iş kadını olan Berna Gözbaşı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan ve tek aday olarak girdiği seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçildi.

Kayserispor şu anda 7 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Başkan Berna Gözbaşı ise seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.









"Hanımefendiyi yüreklendirelim"

Kongrede Kayserispor'un ileri gelenleri hazır bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski başkanlardan Recep Mamur ile Erol Bedir, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları ve delegeler oradaydı.

Kayserispor'un Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki de katılanlardan biriydi. Özhaseki, yeni başkan Berna Gözbaşı'yla ilgili şunları söyledi:

"Ne yapsaydık, kulübü çaycıya mı bıraksaydık? Dedikodusu da hiç bitmiyor. Başkan olan yok şöyle yapıyormuş, yok böyle yapıyormuş... Bunun bir çözümü var. Kulübü bağımsız bir kuruluşa denetletmek lazım. Geriye doğru incelenmeli, kuruşuna kadar hesaplanmalı. Benim belediye başkanlığım dönemime kadar da gidebilirler. Kamu malında gözü olanın Allah gözünü çıkarsın. Yetimin hakkında gözü olanın Allah belasını versin"

Berna Gözbaşı ne iş yapıyor?

Kayseri'den çıkmış bir iş kadını olan Berna Gözbaşı, Gelibolu'da doğdu. Memur bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Gözbaşı, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde okudu. 1996 yılında mezun olan Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri'de atıldı.

Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başlayan kariyerinde, daha sonra Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldı. İlk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı. 2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirdi. Kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri oldu ve 'girişimcilik ve ihracat' dalında birçok ödüle layık görüldü.

Kayseri Sanayi Odası'nın ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı, gençler ve kadın girişimciler için rol model oldu.