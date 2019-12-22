Türk gemisinde cinayet!

Personelin verdiği bilgiye göre; Ergin A. şizofrendi. Beden ve ruh sağlığı açısından zorlayıcı bir meslek olan gemi adamlığı belgesi almak için çok sayıda sağlık kontrolünden geçmek zorunlu. Bu yüzden, gemideki dehşet ile ilgili ihmal iddiaları gündemde.

“Çok borcum var”

Gemide çalışan bir personel yaşanan dehşeti şöyle anlattı: “İki yıldır yağcı olarak çalışan Ergin A, şizofrendi. Bazen normal, bazen aksi oluyordu. Bundan önceki limanlarımız olan Cigading, Semerang ve Pakal’da sorunlu davranışlarda bulundu. Ama hep özür diledi. Son çıkardığı olay sonrası, Kaptan Bora Ekşi şirketi aradı. 12 Aralık’ta Singapur’da yakıt ikmali için durduk. Singapur personel değiştirmek için çok uygundur. Ağlayarak ‘Lütfen beni indirmeyin, borcum var’ dedi.

Kaptan acıyıp indirmemiş

Katil gemici, personel tarafından uzun uğraşlar sonucu, yangın tüpüyle vurularak etkisiz hale getirildi. Ve bu şekilde kamaraya hapsedildi. Gemi SriLanka’nın Kolombo Limanı’na demirledi.

“Kaptan Bora Ekşi, acıyıp yağcıyı indirmedi. Önceki gece yemekteyken ailesini aramak istediğini söyledi. Kaptan, abisini arayarak konuşturdu. Abisi telefonda ‘Şirketin beni aradı, gemide ne yaptın?’ demiş. Çünkü şirket, kaptanımız onlarla konuştuktan sonra Ergin’in ailesini aramış. Olay buradan kopmuş. Sabaha karşı 5’e kadar bekleyip kamarasına girip kaptanı boğazından bıçaklayarak öldürmüş. Sonra başmühendise ‘Sıra sende’ dedi, 4 personeli yaraladı. Zorla bağlayıp hapsettik.”

“Gemide kalsın” kararı

Geminin sahibi İnce denizcilik ise şu açıklamayı yaptı: “Ailevi ve maddi sıkıntıları olduğu düşünülen personele, kaptanımız destek olmuş, topluma kazandırmaya çalışmıştır. Gelişme gösterdikçe gemide kalmasına gemi-şirket görüşmesi sonucu karar verilmiştir. Olumsuzlukları nüksedince kaptan tele-sağlık hizmetine başvurmuş ve tıbbi geçmişini öğrenmek istemiştir. Şirketimizde bilgi almak için şahsın ailesiyle irtibata geçmiştir. Gemiye bilgi verilmiştir.”

O raporu almak çok zor

Yük ve yolcu gemilerinde çalışmak için ‘gemi adamlığı belgesi’ alınması gerekiyor. Bu belge kurstan alınıyor ve deniz İç Sular Genel Müdürlüğü onaylıyor. Ancak bu kursa katılmadan önce kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçilmesi gerekiyor. Adayda, madde bağımlılığı, akıl ve ruh sağlığı bozuklukluğu ya da sinir sistemi bozukluğu varsa rapor verilmiyor. Ruhsal sorunları olan Ergin A.’nın nasıl olup da bu raporları aldığı ve gemide iki yıldır çalıştırıldığı merak ediliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nden 1997’de mezun olan Bora Ekşi, Tatiana Levytska Ekşi ile evli ve bir erkek çocuk babasıydı.

Kaptan Bora Ekşi personeli tarafından çok sevilen biriydi.



