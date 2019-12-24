Hint Okyanusu’nda geçen hafta Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.’nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi (45)'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi.

Sri Lanka'nın Kolombo şehrinden cenazesi getirilen 22 yıllık kaptan Bora Ekşi yakınları tarafından alındı.

Ekşi'nin cenazesini karşılayan acılı ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Bora Ekşi'nin tabutu cenaze aracına konduktan sonra, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevresinde çok sevilen ve yardımseverliği ile bilinen Ekşi'nin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Mürettebattan 4 kişi yaralandı

Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya’nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta Kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettabatından 4 kişi de yaralanmıştı.

DHA

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