Türkiye Türk gemisine saldırıda korsanlar ile iletişime geçildi

Türk gemisine saldırıda korsanlar ile iletişime geçildi

Türkiye

Türk gemisine saldırıda korsanlar ile iletişime geçildi

M/V Mozart adlı gemiye yapılan saldırıda 15 Türk denizci korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada korsanlar ile iletişim kurulduğu ifade edildi.

28 Ocak 2021, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
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Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kurulduğu açıklandı. Boden Denizcilik’ten yapılan açıklamada "15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir" denildi.

Boden Denizcilik’ten yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır.


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