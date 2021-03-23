Futbol Türk hakemlere milli maçlarda görev

Türk hakemlere milli maçlarda görev

Futbol

Türk hakemlere milli maçlarda görev

Avrupa'da tüm ligler milli araya girdi. Takımlar 2'şer milli maç oynayacak ve milli takıma davet almayan oyuncular kendi takımlarının kampında kalacak. İşte milli maçlarda görev yapacak Türk hakemler.

23 Mart 2021, Salı 14:25 Son Güncelleme:
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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

25 Mart Perşembe günü 2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynanacak İtalya - Kuzey İrlanda maçını Ali Palabıyık yönetecek.

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Rusya - İzlanda maçını Halil Umut Meler yönetecek.

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