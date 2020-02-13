Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuray Hafiftaş'ın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Hafiftaş, 8 Haziran 1964'te, Azerbaycan kökenli bir ailenin kızı olarak bugün Ardahan il sınırları içerisinde yer alan Çıldır ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarında, aşıklık geleneğine sahip ailesiyle İstanbul'a yerleşen ve ilkokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hafiftaş, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde öğrenim gördü.

4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı

Sanatçı, öğrenciliği sırasında halk müziğinin yanı sıra, Batı müziği ve Türk sanat müziği üzerine de eğitim alırken üniversitenin ardından, İstanbul Belediye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde bir süre İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli olarak çalışan Hafiftaş, çocukluğundan beri ilgi duyduğu halk müziğindeki tavrını geliştirdi ve bağlama eğitimi aldı. Birçok albüm çıkaran sanatçı, imzasını attığı 100'ü aşkın söz ve bestenin bazılarını kendi albümlerinde seslendirirken, bazı bestelerini ise Kibariye, İzzet Yıldızhan ve Yunus Bülbül gibi ünlü isimlere verdi.

Oyunculuğa 1990'da adım attı

Hafiftaş, Türk halk müziğinde çağdaş ve teknolojiye açık bir yaklaşımda bulunsa da gelenekselden kopmadı. Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser veren Hafiftaş, 1990'da "Ahu Gözlüm" adlı sinema filminin başrolünde yer alarak oyunculuğa adım attı. Yönetmen koltuğunda Hüseyin Özşahin'in oturduğu, 2000'de çekilen "Ozanlar Yaylası" filminin yanı sıra, 2003'te "Oğlum İçin", 2004'te ise "Türkü Filmi" ve "Sen Küçüksün" filmlerinde rol alan sanatçı, müzik hayatı boyunca Zafer Dalgıç, Arif Sağ, İsmail Derker, Osman İşmen ve Metin Özülkü gibi usta müzisyenlerle çalıştı.

Nuray Hafiftaş, 2008'de bağlama sanatçısı Bilal Ercan'la "Çifte Yürek" adlı bir müzik programı sunarken, sanatçı yönü, zarif kişiliği ve eserleriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Hayvan dostu olmasıyla bilinen Hafiftaş, 2016'da "İstanbul ve Sen" adıyla çıkardığı son albümünde kendisine ait "Be Hey Gafil" ve "Yavrular" isimli iki bestesi yer aldı.

Gözlerini bağışladı

Kariyeri boyunca yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçradı ve özel bir hastanede uzun süre gördüğü tedavinin ardından 14 Şubat 2018'de 53 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreni düzenlenen usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Gözlerinin güzelliğiyle de hafızalarda yer edinen Nuray Hafiftaş, bir röportajda gözlerini bağışladığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. İşe yaramaz. Görmeyenlerin halini anlamak için gözlerimi kapatıyorum ve bir odada dolaşıyorum. Bildiğim odada bile istediğim bir şeyi bulamıyorum o haldeyken. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana."





Sanatçının albümlerinin bazıları şöyle:

"Asker Mektubu- 1987", "Yaradan Aşkına-1988", "Dön İki Gözüm- 1989", "Dilanım-1990", "Divane Gönlüm-1990", "Turquie Aşık-1991", "Atılmaz Sevda-1991", "Arada Bir -1992", "Dinle-1993", "Şimdi Oldu-1994", "Eline Düştüm- 1996", "Eyvah Gönül- 2000", "Leyli Leyli- 2002", "Sılayı Ver -2005", "Yıllarım-2007", "İstanbul ve Sen-2016"



