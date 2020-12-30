Türk halkına göre satın almada en belirleyici faktör kalite

DORinsight’ın 2021 Yılı Beklentileri araştırması, Türk halkının özlemlerinden alışveriş alışkanlıklarına, tatil planlarından ekonomiye bakışlarına, 2021’e dair umut ve beklentilerini ortaya koydu. Araştırmaya Türkiye temsili A-B-C1-C2-D sosyo-ekonomik segmente mensup 5.106 kişi katıldı.

Araştırmada öncelikle 2021 yılına girerken katılımcıların 2020’ye göre daha iyi bir yıl beklentisi içinde olup olmadıkları ve yeni yılı kutlama konusundaki düşünceleri sorgulandı. Buna göre katılımcıların yüzde 46’sı 2021’in 2020’den daha iyi bir yıl olacağını, yüzde 31’iyse yeni yılı kutlamayı planladığını belirtti. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu oluşturan yüzde 64’lük dilimi ‘Evet, yeni yıla umutla gireceğim’ derken sadece 10 kişiden 2’si ‘umutsuz’ olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan 2021 yılında tüketicilerin markalarla ilişkisinin geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Araştırmasına bu konuyu da dahil eden DORinsight, çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

Buna göre katılımcıların en önemli satın alma kriterleri arasında sırasıyla kalite (%73), fiyat (%68), sağlığa zarar verip vermemesi (%57), satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri (%42), topluma ve gezegene katkısı (%29), geçmiş deneyimler (%27) ve yerel olması (%26) yer alıyor.

Aşı en önemli umut kaynağı

2021 yılından umutlu olmayı sağlayan en önemli gelişmeyse COVID-19 aşısının yılın başında kullanılmaya başlanacağı haberleri. Buna göre katılımcıların yüzde 56’sı 2021’e umutla girmesini sağlayan nedenin ‘aşının uygulanmaya başlanacak olması’ olduğunu söylüyor. Pandemi nedeniyle ‘aile ve arkadaşlık ilişkilerinin değerinin daha iyi anlaşılması’ ise katılımcıların yüzde 42’si tarafından en çok umut veren gelişmelerden biri olarak belirtiliyor.

Yine ‘COVID-19’a karşı koruyucu sağlık ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimine başlanması’, ‘yaşamın değerini anlayan insanlığın daha insancıl olacağı düşüncesi’, ‘bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızlanması’, ‘COVID-19 geçirenlerin sayısının artmasıyla sürü bağışıklığı kazanılacağı ve 2021’de salgının bu sayede sona ereceği ihtimali’ ve ‘yaşanan salgında dayanışma ruhunun öne çıkması’ umut veren en önemli düşünceler arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılanların 2021’den en önemli pozitif beklentileri arasındaysa her 2 kişiden 1’inin telaffuz ettiği ‘Aile yaşamı, iş yaşamı ve ekonomik gelir durumunda pozitif değişiklikler’ öne çıkıyor.

Hijyen ve sosyal mesafe korunacak

Peki Türk halkı pandemi döneminde hayatına giren hangi yeni alışkanlıkları kaybetmek istemiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Hijyene daha fazla dikkat’ ve ‘sosyal mesafe’ kaybedilmek istenmeyen iki yeni alışkanlık. Her 10 kişiden 4’ü hijyene daha fazla dikkat edeceğini, her 10 kişiden 3’üyse sosyal mesafeyi hayatlarından çıkarmak istemediklerini belirtiyor.

Yeni yılın dileği sağlık

Araştırmada katılımcıların 2020 yılını hangi kelimelerle hatırlayacakları ve yeni yıldan en önemli beklentileri de sorgulandı. Buna göre her 2 kişiden 1’i 2020’yi ‘pandemi’ kelimesiyle hatırlayacağını söyledi. Diğer kelimlerse virüs (%16), huzursuzluk (%11), sağlık (%4), maske (%4), sosyal mesafe (%4), ev hapsi (%2), hijyen (%1) olarak telaffuz edildi.

Türk halkının yeni yıldan en büyük beklentisi başka bir ifadeyle yeni yıl dileğiyse yüzde 58 oranıyla açık ara sağlık oldu. Yine katılımcıların yüzde 12’si 2021’de para, yüzde 9’u huzur, yüzde 6’sı kavgasız toplum, yüzde 6’sı mutluluk, yüzde 3’ü aşk, yüzde 3’ü kariyer, yüzde 2’siyse başarı beklediklerini söyledi.





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