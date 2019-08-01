Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel ilanı yayınlandı!

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu’na 14 akademik personel alınıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik personel ilanı…

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Pilotaj, Ulaştırma Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon, Uçak Teknolojisi bölümlerine profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekiyor.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekiyor.

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