Türk Hava Yolları Kasım ayında %81,4 doluluk oranına ulaştı!

Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda %81,4'lük doluluk oranına ulaştı.

Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.





KASIM 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE;

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Kasım ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %4'lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise %81,4'e ulaştı.

Kasım ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla %81 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %8'lik artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise %13'lük artış görüldü.

Kargo ve Posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. Kargodaki bu büyümeye %45 ile K. Amerika, %32 ile Afrika, %23 ile Uzak Doğu ve %21 ile Avrupa katkı sağladı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 5 puan, K. Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gerçekleşti.

OCAK-KASIM 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE İSE;

Yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık %10'luk artış sağlanıp, yolcu sayısı da %10 artarak 69,7 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak %85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık %12'lik önemli bir artış yaşandı.

Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre %25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.