Türk Havacılık ve Uzay Sanayii paylaştı: Bu daha başlangıç
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ANKA ve SİHA’ların aktif rol aldığını belirti.
02 Mart 2020, Pazartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile gece gündüz çalıştık. ANKA’larımız ile bu daha başlangıç" paylaşımını yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesinden bir de İdlib rejim unsurlarına ait hedeflerin vurulduğu video paylaştı.
https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1234499046322114566?s=20
İHA
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