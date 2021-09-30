Türk hekimler beyin damar hastalıklarındaki yeni tedavileri anlatacak

Beyin krizi (beyin damar tıkanmaları veya kanamalarına bağlı inme, felç) olarak bilinen hastalıkların tedavisinde kafatası açılmadan bıçaksız müdahale imkânı sunan girişimsel nöroradyolojideki son gelişmeler uluslararası olarak düzenlenen Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı (World Live Neurovascular Conference) toplantısında anlatılacak.





Bu yıl 20-23 Ekim 2021 tarihlerinde Çin’in Shanghai şehrinde organize edilecek olan konferansta katılımcılar, kasık damarından girilerek yapılan endovasküler (kapalı) beyin ameliyatlarını canlı olarak izleyebilecek. Girişimsel Nöroradyoloji alanında çalışan Türk hekimleri, Prof. Dr. Işıl Saatçi, Prof. Dr. Saruhan Çekirge, Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, ABD, Çin, Fransa, Arjantin’den doktorlarla birlikte geliştirdikleri ve tıp literatürüne giren tedavi yöntemlerini anlatacaklar.





Pandemi seyahat kısıtlamaları nedeniyle Çin’deki toplantı salonunda sadece 3 bin civarında lokal Çinli hekim toplantıya katılabilecek. Eş zamanlı olarak İstanbul’daki stüdyosundan yönetilecek toplantı dünyanın geri kalanına online olarak yayınlanacak. Toplantıda, bu sene canlı yayınlanacak nöroendovasküler ameliyatlar Arjantin, Fransa ve İstanbul’da yapılacak.

















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