Türk Henkel’de önemli atama

Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü olarak çalışmakta olan Kaya Kurşun, Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kaya Kurşun, lojistik ve finans alanındaki iş deneyimlerinin ardından, Henkel’deki kariyerine 2008 yılında Türk Henkel Beauty Care Zincir Mağazalar Müşteri Yöneticisi olarak başladı. 2013 yılında Türk Henkel Beauty Care Ulusal Müşteriler Kanal Müdürlüğü pozisyonuna gelen Kaya Kurşun, 3 yıl süresince bu görevde bulundu. 2017 yılında Türk Henkel Beauty Care Geleneksel Kanal Müdürü olarak atandıktan sonra 2018 yılında Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü oldu. Yine 2018 yılında Henkel Beauty Care Bölge Satış Koodinatörü (Orta Doğu ve Afrika) görevine getirildi ve bu görevine 2019 yılına kadar devam etti.

Kaya Kurşun, Ocak 2022 tarihinden itibaren ise kariyerine Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak devam ediyor. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kaya Kurşun, evli ve bir kız çocuk sahibi.