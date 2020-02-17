Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti, bugün Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde İdlib’deki son durum ele alındı. Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. Görüşmede, İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edileceği aktarıldı.

AA