''Erdoğan-Trump görüşmesinde Türk heyeti not defteri kullandı’’

''Erdoğan-Trump görüşmesinde Türk heyeti not defteri kullandı’’ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Osaka'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede gerekli not ve kayıtların heyet üyeleri tarafından alındığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk heyetinin not almadığı yönündeki sözleri nedeniyle kamuoyundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesini istedi.