Türkiye Türk heyetten Moskova çıkarması

Türk heyetten Moskova çıkarması

Türkiye

Türk heyetten Moskova çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile bir araya geldi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay Rus muhataplarıyla görüşmek için Rusya'ya gitti. Türk heyetinin Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı. 

DHA

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