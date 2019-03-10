Türk İHA’ları İdlib göklerinde

Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rusya’nın İdlib hava sahasını Türk hava unsurlarına açtığını açıklamasından sonra, TSK’ya ait İHA’lar da havadan takip ve kontrol için devreye girdi. İHA’lar hem İdlib bölgesindeki hareketliliği, hem de TSK unsurlarının karada devriye yaptığı güzergâhı gözetliyor.

BAĞIMSIZ DEVRİYELER

İHA’ların ana karargâha gönderdiği görüntülerden olumsuz bir gelişme tespit edildiğinde, durum devriye yapan TSK unsurlarına bildiriliyor. TSK konvoyuna yönelik bir hareketliliğe karşı silahlı İHA’ların da devreye girebileceği belirtildi. İdlib’in ağırlıklı güney ucundaki dış bölgelerde devriye görevi yapan Rus askerlerinin güzergâhının da Rusya’ya ait İHA’lar tarafından izlendiği bildirildi. Türk ve Rus askerleri ortaklaşa değil birbirinden bağımsız olarak farklı bölgelerde devriye yapsalar da, iki ülke askerlerinin olası risklere karşı koordinasyon içinde oldukları belirtildi.

SALDIRILAR AZALDI

Türk ve Rus askerlerinin İdlib’de devriyeye başlamasından sonra bu yılbaşından beri İdlib’i hedef alan Esad’a bağlı rejim birliklerinin saldırılarının önceki gün akşam saatlerinden itibaren azaldığı ileri sürüldü. Yerel kaynaklar, özellikle TSK devriyesinin daha önce kurulmuş olan Halep’in güney batısındaki 7 ve 8 numaralı gözlem noktalarının bulunduğu Tel Tukan ve Sırman’a kadar inmesi nedeniyle Hama’nın kuzey kırsalından, İdlib güneyinin iç kesimlerine yapılan saldırılarda azalma olduğu bilgisini paylaştı. Rejim birliklerinin en güney uçta ise Latamina’nın kırsalındaki Kafr Zeita, Tal Mins, Han Şeyhun ve Al Tah bölgelerine birkaç kez füze ve top atışı yaptığı, İdlib’in batı kırsalı ile TSK devriyesi olmadığı zaman Halep’in batı kırsalını da zaman zaman toplarla vurduğu bildirildi.