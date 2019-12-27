Asgari ücret zammının net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmasının ardından Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Türk-İş'in araştırmasına göre, aralık ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş, "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 44 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.

Türk-İş'in aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 162,70 TL olarak belirlendi.









Yoksulluk sınırı 7 bin 44,62

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 44,62 TL olarak açıklandı. Evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' aylık 2 bin 649,75 TL olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,85 oranında arttı.

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