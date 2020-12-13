Ekonomi Türk-İş Genel Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Türk-İş Genel Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini söyledi. Atalay, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi.

13 Aralık 2020, Pazar 16:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada olduğunu söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Asgari ücretin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay, "Asgari ücret 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu. 'Geçim ücreti' diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor." diye konuştu.

Rakam Hak-İş ve DİSK ile paylaşılacak

Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay, "Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyondaki arkadaşlarımızın bize ileteceği bu rakamı, biz de Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız." dedi.

Atalay, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücrette talep ettikleri rakamı dile getirmediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."

Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu bildiren Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız." 


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Hakan Çelik
Sivasspor’un yaşadığı olay
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
59 veya 60 yaşı doldurmalısınız
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Tekno yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Musluğu kısma zamanı
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Maneviyat-maddiyat
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özel okullarla ilgili ücret iadesi isteyenler için açıklama geldi