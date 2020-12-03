Ekonomi Türk-İş'ten yeni asgari ücret için açıklama geldi

Türk-İş'ten yeni asgari ücret için açıklama geldi

Ekonomi

Türk-İş'ten yeni asgari ücret için açıklama geldi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

03 Aralık 2020, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" ifadesini kullandı.


İlgili Haberler
İşte asgari ücreti belirleyecek 5 maddeAsgari ücrette olası yeni maaşlar belli oldu


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Yeni bir sayfa aç
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Savcı Doğan Öz’ü vurdular
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Babanız primini 5400 güne tamamlayıp 58 yaşı dolduracak
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Havacılıkta kritik isimler buluşuyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ekonomide 25 yıllık büyük dönüşüme tanıklık ettik
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Kısıtlama diyorlar adına
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı