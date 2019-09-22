Türk kadın futbol takımları sahaya çıkıyor

Seher Hüdayari için Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücüspor kadın futbol takımları, Dilek Kaya hakemliğinde, bugün (22 Eylül 2019 Pazar günü) saat 16:00'da Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takım da bu özel maçı, yok sayılan ve görmezden gelinen tüm kadınlar için oynuyor.

İran'da yasak yıllardır sürüyor

Goal'deki habere göre, Kadınlar 1981 yılından beri İran'da futbol maçlarını izleyemiyor. İran, kadınlara erkeklerin olmadığı ortamda spor müsabakalarını izleme izni verirken, özellikle futbol gibi erkeklerin ağırlıktan olduğu spor dallarını izlemelerini yasaklıyor.

Sadece geçen yıl İran'ın Dünya Kupası maçlarını takip edebilmeleri için Tahran'daki bir stadyumda dev ekran kurulmuş ve kadınlara geçici olarak izin tanınmıştı.

Ekim ayına kadar süre verilmişti

FIFA daha önce İran'a bu yasağı kaldırması için 31 Ağustos'a kadar süre tanımış, fakat İran tarafından herhangi bir girişim yapılmamıştı.

Desteklediği takım olan 'İstiklal Tahran'ın renkleri dolayısıyla 'Mavi Kız' olarak anılan 29 yaşındaki Seher Hüdayari'nin ölümünün ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Infantino, "FIFA yönetimi olarak İran Futbol Federasyonu'yla son dönemde birkaç kez temasa geçtik. Şu anda İran'da FIFA üyelerinden oluşan bir ekibimiz ve onlardan iyi haberler duymayı dört gözle bekliyorum. Konu gayet açık ve net, İran'da kadınların stadyuma girmesine izin verilmeli. Bu değişikliğin doğru ve güvenli şekilde yapılması için bir süreç gerektiğini anlıyoruz ancak artık bir şeyleri değiştirme zamanı. FIFA olarak, İran'ın Ekim ayında oynayacağı bir sonraki iç saha maçında olumlu gelişmeler bekliyoruz" demişti.

Olumlu gelişmeler

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların artık statta maç izleyebileceğini açıkladı. Bakan, "Kadınlar için ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldı. Stada giriş çıkışlarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için özel polis ekipleri de görevlendirilecek" dedi. Yasağın şimdilik sadece milli maçlar için kalkacağı açıklandı. İran’ın 10 Ekim’de Tahran’da Kamboçya ile yapacağı maça kadınlar da katılacak. - posta.com.tr/spor

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