Hafif tadı ve enfes kahve aromasıyla tadı damağınızda kalacak Türk kahveli irmik helvası tarifi, birçok kişi tarafından tam puan alan şahane bir lezzet. Peki, Türk kahveli irmik helvası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Türk kahveli irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

TÜRK KAHVELİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Türk kahveli irmik helvası malzemeler

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

125 gram tereyağı

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı Türk kahvesi

TÜRK KAHVELİ İRMİK HELVASI YAPILIŞI

İrmiği ve şekeri tencereye alın.

Kısık ateşte hafif karamelleşinceye kadar kavurun.

Ardından tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Türk kahvesini ve Hindistan cevizini de ekledikten sonra sütü azar azar bir yandan da karıştırarak ekleyin.

Kısık ateşte kıvam alana ve iyice karışana kadar pişirin.

Servis tabağına alarak üzerine çatal izleri yapın ve Hindistan cevizi serpiştirerek servis edin.

Ayrıca dilerseniz helvanızı dondurmalı da hazırlayabilirsiniz.



