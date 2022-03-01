Türk kahveli irmik helvası nasıl yapılır? Türk kahveli irmik helvası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak Türk kahveli irmik helvası tarifi, yapılması kolay lezzeti ise şahane bir tarif. Peki, Türk kahveli irmik helvası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Türk kahveli irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Mart 2022, Salı 12:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hafif tadı ve enfes kahve aromasıyla tadı damağınızda kalacak Türk kahveli irmik helvası tarifi, birçok kişi tarafından tam puan alan şahane bir lezzet. Peki, Türk kahveli irmik helvası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Türk kahveli irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TÜRK KAHVELİ İRMİK HELVASI TARİFİ
Türk kahveli irmik helvası malzemeler
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 125 gram tereyağı
- 3 su bardağı süt
- Yarım su bardağı Hindistan cevizi
- 1 yemek kaşığı Türk kahvesi
TÜRK KAHVELİ İRMİK HELVASI YAPILIŞI
- İrmiği ve şekeri tencereye alın.
- Kısık ateşte hafif karamelleşinceye kadar kavurun.
- Ardından tereyağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Türk kahvesini ve Hindistan cevizini de ekledikten sonra sütü azar azar bir yandan da karıştırarak ekleyin.
- Kısık ateşte kıvam alana ve iyice karışana kadar pişirin.
- Servis tabağına alarak üzerine çatal izleri yapın ve Hindistan cevizi serpiştirerek servis edin.
- Ayrıca dilerseniz helvanızı dondurmalı da hazırlayabilirsiniz.
BUNLARI DA OKUYUN