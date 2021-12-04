Türk kahvesi, yüz yıllar boyunca köpüğünden telvesine, fincanından kokusuna bir içecek olmakla kalmayıp bir kültür haline geldi. Dünya Türk Kahvesi Günü’nde de milyonlarca kişi sosyal medya platformlarında uzun, kısa ve resimli mesajlarla bugünü kutluyor. Peki, Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman kutlanıyor? İşte en güzel Türk Kahvesi Günü mesajları ve günün tarihçesine ilişkin detaylar…

TÜRK KAHVESİ GÜNÜ MESAJLARI, UZUN KISA VE RESİMLİ…

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz’in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum. (T. S. Eliot)

Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun.

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Türk Kahvesi 01-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen ve 155 ülke temsilcisinin katıldığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 8. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği” ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne alındı. O günden bu yana da 5 Aralık tarihi Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor.

TÜRK KAHVESİ TARİHÇESİ

Türk kahvesi her ne kadar yüz yıllardır bir Türk kültürünün içinde olsa da aslında Kuzey Afrika kökenli bir içecek. Bu tadı acı ancak lezzeti güzel kahvenin 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.



