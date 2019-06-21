Türk kahvesi liderliği kaptırdı

Trabzon’daki mağaza açılışında sektörü değerlendiren Gloria Jean’s Coffees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, şu an 29 ilde 73 şubeye ulaştıklarını belirterek “Hedefimiz bu yıl mağaza sayısını 90’a çıkarmak. Önceliğimiz Eskişehir, Antalya, Mersin ve Denizli. Olmadığımız şehirlere ağırlık veriyoruz. Geçen yıl 83 ton kahve sattık ve 100 milyon TL ciro elde ettik. Bu yıl hedefimiz 150 milyon TL” dedi.

3 YILDA AMORTİ

Şubelerin çoğunun franchise olduğunu belirten Dinçerler, “Franchise bedeli 250 bin lira. 1 mağazanın yatırım bedeli ise 1 milyon lira civarında. 3-4 yıl içerisinde kendini amorti ediyor. Başta biz olmak üzere kafelerde en çok filtre kahve satılıyor. Bunu latte takip ediyor. Türk kahvesi daha sonra geliyor. Pazar payı yüzde 75’lerden yüzde 45’e düştü” diye konuştu.

FİYATLAR NASIL?

İstanbul’da bir fincan kahvenin ortalama fiyatı 1.41 dolar (8.10 TL). Bu rakamla İstanbul, dünyanın en pahalı kahve içilen şehirler listesinde 71’inci sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında ise Katar’ın başkenti Doha bulunuyor. Bir fincan kahvenin ortalama 6.4 dolar (37 lira) olduğu Doha’yı, 6.24 dolar ile Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve 5.70 dolarla Dubai takip ediyor.