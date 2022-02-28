Türk kahvesinin bayatlaması nasıl engellenir?

TÜRK KAHVESİ BAYATLAMADAN NASIL SAKLANIR?

Kahve, ne yazık ki çok kolay bayatlayan bir besindir. Bu yüzden sadece birkaç günlük içilecek şekilde alınmalıdır. Büyük bir pakette alıp da bitirememe durumu ne yazık ki bozulmaya neden olacaktır.

Kahvenin bayatlamamasının altın kuralı, ağzının açık olmamasıdır. Eğer hava alan bir kapta himaye ediliyorsa o zaman en geç 24 saat içerisinde kahveniz bayatlayacaktır. Bunun önüne geçmek için kahveyi cam bir kavanoza alıp ağzını sıkıca kapatabilirsiniz.

TÜRK KAHVESİNİN BAYATLAMASINA NASIL ENGEL OLUNUR?

Kahvenizi himaye ettiğiniz kabın içinde hiçbir şekilde metal, demir, plastik kaşık bulundurmamalısınız. Bilhassa metal kaşıklar, kahvenin tadını bozan ilk ürünlerdir. Çünkü toz halinde olan kahve, zamanla kaşığın metalik kokusunu içine emmektedir. Bu da kendi yapısının bozulduğunu gösterir.

Kahveniz daha uzun ömürlü olsun isterseniz o zaman buzdolabında bekletmemelisiniz. Ne kadar kuru olursa olsun buzdolapları nemli bölgelerdir. Bu da kahvenin kısa sürede nem kapıp bayatlamasına yardım edecektir. Fazla sıcak, nem ve ıslak bölgeler kahvenin en fazla iki gün içinde bayatlamasına neden olacaktır. Üstelik bayatlamakla kalmayıp topak topak olup küflenmesini de sağlayacaktır. Kavanozunuzu ne şartta olursa olsun buzdolabında bulundurmamalısınız. Bu hem kokusunu hem de tadını değiştirecektir.

TÜRK KAHVESİ NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Türk kahvesini küf ve bayatlamaktan korumanın en temel yolu şekerdir. Kahveyi sakladığınız kap muhakkak cam olmalı. Cam kavanoz içinde küp şeker bulundurduğunuzda kahvenin bayatlamasına engel olmuş olacaksınız.

Orta boy kavanoz içine yaklaşık 5 kesme şeker atmanız yeterli olacaktır. Kavanozun kapağını kapalı tuttuğunuz müddetçe içinde kesme şeker olan hiçbir kahve bozulmaz.

Kahvenin bayatlamaya dayalı kokusunu kaybetmesine engel olmak içinse içine iki ya da üç adet çekilmemiş çekirdek koymanız yeterli olacaktır. Böylece hem koku kalıcı olacak hem de kavanoz içinde oldukça taze kalacaktır.



