Türkiye Türk kara sularına bırakılan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına bırakılan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına bırakılan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 28 düzensiz göçmen İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, karaya çıkarıldı.

16 Eylül 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Menderes ilçesi açıklarında 2 can salında sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 28 yabancı uyruklu kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıklarını ifade eden göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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