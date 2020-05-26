Türkiye Türk kara sularına bırakılan 72 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına bırakılan 72 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına bırakılan 72 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı.

26 Mayıs 2020, Salı 01:59 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA


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