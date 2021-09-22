Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı
Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan ve insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan 2 Türk vatandaşı tutuklandı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 00:11 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 158 kişi kurtarıldı.
Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde alınan can salı ve lastik bottaki kişilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Ekipler, 158 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.
Kurtarılanlar arasındaki 3 Türk vatandaşı hakkında insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
AA