Türkiye Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

28 Temmuz 2020, Salı 00:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.  Yardım bekleyen 30 sığınmacı, kıyıya getirildi. Öte yandan ekipler Foça açıklarında da can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA


İlgili Haberler
Denizli’de açık hava etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandıPınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye, Avrupa'dan daha hızlı toparlanıyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
CHP Kurultayı neden önemli?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Temmuz günlük corona virüs tablosu