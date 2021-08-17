Türkiye Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

17 Ağustos 2021, Salı 19:20 Son Güncelleme:
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Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde bir grubun yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 12 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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