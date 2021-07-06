Türkiye Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

06 Temmuz 2021, Salı 23:06 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 sığınmacıyı kurtardı.

Yine ekiplerce, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 18 sığınmacı daha kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

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