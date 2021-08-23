Türkiye Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen 52 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 22:54 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bababurnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince alındı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İzmir açıklarında 8 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Foça açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

AA

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