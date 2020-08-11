Türkiye Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 sığınmacı kurtarıldı.

11 Ağustos 2020, Salı 00:36 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi. Sığınmacıların Çıplak Ada açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Çanakkale'de 32 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisine ulaştı. 

Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelerin vatandaşı 32 sığınmacı karaya çıkarıldı. 

Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.

AA


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