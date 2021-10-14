Türkiye Türk kara sularına itilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına itilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

14 Ekim 2021, Perşembe 20:13 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim'de Dikili açıklarında 21, Çeşme açıklarında 33, Menderes açıklarında 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu 67 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

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