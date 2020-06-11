Türk kargo gemisini durdurmak isteyen Yunan gemisi anonsu duyunca geri çekildi
Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisi, dün Yunan fırkateyni tarafından durdurulmak istendi. Operasyonu yöneten İtalyan komutan, gemiyi denetlemek için helikopter çıkarttı. Türk fırkateyninden "Bu gemi, Türkiye'nin koruması altındadır" anonsu geçilince komutan helikopteri geri çekti.
11 Haziran 2020, Perşembe 11:10 Son Güncelleme:
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Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi Yunanistan’a ait savaş gemisi tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki “Akdeniz” gerilimi sahaya yansıdı.
CNN Greece’in haberine göre, dün Türkiye’den Libya’ya giden bir kargo gemisi, AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı “İrini” operasyonu gerekçesiyle Yunan fırkateyni tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi.
"Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti koruması altındadır"
Operasyonu yöneten İtalyan komutan, Yunanistan’a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı “Çirkin” isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye Türk Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, “Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır” anonsu geçildi.
İtalyan komutan helikopteri geri çekti
Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya’ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.
Erdoğan: Haddini bil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un, “Türkiye ile çatışmaya hazırız” sözlerine, “Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir” diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan’ın bu açıklamalarını, “Erdoğan, Yunanistan’a meydan okudu” başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.
Seyfettin Ersöz Ankara