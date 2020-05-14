Magazin Türk kızı Dilara, başarısıyla Jennifer Lopez'i kendisine hayran bıraktı

Türk kızı Dilara, başarısıyla Jennifer Lopez'i kendisine hayran bıraktı

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Türk kızı Dilara, başarısıyla Jennifer Lopez'i kendisine hayran bıraktı

Türk kızı Dilara, Almanya'da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. Hollywood starlarının markajına giren Dilara, dünya ünlü yıldız Jennifer Lopez'den de övgü aldı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Dünya kozmetik sektörü bir Türk kızını; Dilara'yı konuşuyor. Uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Almanya'da kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Dilara, satışa sunduğu birbirinden özel ürünlerle dünya çapında ses getirdi. Dilara'nın ve markasının ünü, Hollywood'a kadar ulaştı.

3 milyonu aşkın takipçisi var

Aynı zamanda moda blogger'ı olan Dilara'nın yalnızca Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi var. Ürünlerini dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı Dilara'yı son olarak Latin yıldız Jennifer Lopez keşfetti. Lopez, rujlarına bayıldığı Dilara için Instagram sayfasının 'Story' bölümünde övgü dolu bir paylaşım yaptı.


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