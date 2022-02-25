Türk Kızılay’ından Ukrayna’ya 5 TIR yardım

Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırısı sonrası Ukrayna Kızılhaç’ının zor durumda olan siviller adına istediği yardım talebine, Türk Kızılay’ından cevap geldi. Türk Kızılay’ı, mağdur durumda olan sivillere ulaştırılmak üzere içinde 210 metrekarelik maksat çadırı, afet çadırı, yatak, battaniye, uyku tulumu, acil insani yardım ve hijyen malzemeleri olan 5 TIR ile mobil ikram aracını Ukrayna’ya gönderdi. Tuzla Türk Kızılay İstanbul Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden törenle yola çıkan TIR’ların üç gün içerisinde Ukrayna’da olması bekleniyor.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bütün bölgedeki ülkelerin, etkilenmiş ülkelerin ve Avrupa’daki bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin Kızılhaç başkanlarıyla yarın acil kodlu bir zirve gerçekleştiriyoruz. Ukrayna’daki bu çatışmaların geride bırakacağı insan ıstırabının çok hızlı bir şekilde dindirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Ukrayna Kızılhaç Başkanıyla yapmış olduğumuz toplantıda Ukrayna Kızılhaç’ı bizden çok acil insani yardım talebinde bulundu ve sahaya Kızılay’ın bu konularda uzman ekiplerinin kendi ekiplerine destek vermesini rica etti.

Biz de çok hızlı bir şekilde afet birimlerimizden 5 TIR insani yardım malzemesini yüklemesini yaptık. Çatışma bölgelerinde çalışan, insani yardım uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bir ikram aracı, ve öncü araç ve haberleşme aracıyla birlikte 5 TIR’ı şimdi Ukrayna’ya doğru yolcu ediyoruz.

Malzeme olarak bizden talep edilen insani yardım depolarının hızlı ve seyyar bir şekilde kurulabilmesi için hangar tipi büyük çadırlarımızdan talep etmişlerdi. 210 metrekarelik hangar tipi dört çadırımız, 105 metrekare hangar tipi üç çadırımız, gene onun bir küçüğü olan 63 metrekare hangar tipi üç çadırımızı bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

Kınık "Şu an 100 binin üzerinde içeride evsiz kalmış insan var ama bu sayının 1 milyon ile 5 milyona çıkmasından endişe ediliyor. İnsanlar bombardımanlar nedeniyle metro istasyonlarına ve güvenli sığınaklara gitmiş durumdalar. Bir kısmı bulundukları bölgenin riskinden dolayı evlerini terk etmiş durumdalar. 51 bin 500 yüz hijyen paketini, toplamda yaklaşık 300 bin insana destek verebilecek bir kapasiteyi bölgeye sevk ediyoruz. Bölgeye Bulgaristan ve Romanya üzerinden ulaşacağız" diye onuştu.

DHA