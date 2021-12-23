Türk Lirası değerlenmeye devam ediyor! Dolar ve euro...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve euroda yüzde 40’a varan kayıplar görülürken Altın fiyatları da düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor.

TL DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 10,30 liraları gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor.

BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL’ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek” dedi.

OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron varyantına ilişkin net sonuçları bilmediklerini belirtmiş ve buna göre de faiz politikası izleyeceklerinin altını çizmişti. Ancak Omicron'un diğer varyantlara göre daha ılımlı seyretmesi Fed'in adımlarını geç atmasına neden olabilir.









DOLARDA NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu açıklamasını yapmadan önce dolar kuru 18 lira civarında seyrediyordu. Açıklamanın gelmesiyle birlikte dolar Salı günü 11.10 liraya geriledi. Çarşamba günü ise yine düşüş eğilimi devam etti. Bugün ise dolar 10,90 lirada denge bulma çabalarını sürdürüyor. Böylece Türk Lirası 4 günde yüzde 40 oranında değer kazanmış oldu.

EURODA DA KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Euroda da düşüş grafiği gözlemleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önce 20 lira seviyesinde bulunan euro açıklama sonrasında 14.24 liraya kadar geriledi. Salı günü 12.52 liraya düşen euro dün de düşüş hareketini sürdürmüştü. Bugün ise 12,40 lira seviyelerinde denge bulmaya çalışan euro 4 günde yüzde 40 kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARI DA DOLARDAN ETKİLENDİ

Altın fiyatları dolar kurunun düşmesiyle birlikte büyük kayıplara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasından önce 1000 liranın üzerinde seyreden Gram Altın açıklamanın hemen ardından 762 liraya, salı günü 639 liraya düştü. Dün de düşüşünü devam ettiren altın bugün 635 lira civarında işlem görüyor. Altın fiyatları 4 günde yüzde 40 oranında gerilmiş oldu.