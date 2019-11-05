Ödülü Kenya Madencilik Bakanı Dan Kuzangu’dan Hacıoğlu Gold Mining İcra Kurulu Başkanı (CEO) Yasin Hacıoğlu teslim aldı. Ödül törenine Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Gabriel Mulumba da katıldı.

Ülkemiz için gurur

Yasin Hacıoğlu ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ödül hem ülkemiz, hem de şirketimiz için büyük gurur ve onur kaynağı. Karşımızda Acacia Mining, Goldfields ve AngloGold Ashanti gibi köklü şirketler varken bu ödüle ulaşmak bizim çok değerliydi. 8 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu ödüle ulaşmak ve Afrika’da adımızdan söz ettirmek bizi ayrıca gururlandırdı. Burada övgüyü hakeden, sürekli yenilik ışığında çalışan, çok büyük ve başarılı bir ekip var. Onlara da sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum.”