Hacıoğlu Gold Mining’in ceosu Yasin Hacıoğlu ve gıda sektöründe bir çok faaliyet gösteren iş insanı Evren Yıldırım ortaklığıyla yeni nesil pırlanta ve kuyumculuk zinciriyle alakalı projelerini anlattılar.

Yasin Hacıoğlu; “Sermayemizi 1 milyar 20 milyon TL yaparak, Türk madenciliğinde bir ilke imza attık. Bu bilgi ve deneyimimizi biraz da özel tasarım ve yeni nesil kuyumculuk ile buluşturup, nihai tüketiciyle birleştirme kararını uzun zamandır planlıyorduk. Belçika, Hollanda ve Amerika gibi bir çok ülkede ki özel tasarım kuyumculuk hizmeti, yakın merceğimiz altındaydı. Türk e-ticaret şirketlerinde, kendi sitemiz üzerinden ve 2022 yıl sonuna kadar yurt içinde 15 şube açmak, 100’e yakın yeni istihdam yaratmak ve toplam tüm ciromuzu 25 milyon TL bandına getirmek üzere bir çalışma planlıyoruz. 5 kilogram altın serbestliği sayesinde Anadolu ve taşrada açılacak özel taş işleme merkezlerinin ülkemize çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Seçilmiş köylerde markalarımız için kızlarımıza bu işi öğretmeyi planlıyoruz.” dedi.

Evren Yıldırım ise, “Son zamanlarda yaşanılan dalgalı altın/kuyum sektöründe farklı bir nesli hedefleyip, daha genç ve kişiye özel tasarımların pazarda yer almasını planlamaktayız. Bu tarz niş işlerde kalkınma planını hazırlarken, en önemli şey tasarımlarınızı kimin tasarladığı ve kullandığınız ürünün kalitesi. Bu konuda da hem internette hem de mağaza zincirlerimizde, satış politikamız ve mağaza tasarımlarımız gözle görülür bir şekilde sektörde ilk farklılık yaratacak bir marka olacağını belirtmek isterim.“ dedi.