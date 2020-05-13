Türk magazin tarihine damga vuran sözler

Türkiye'de magazin tarihine geçmiş, belki de hiç unutulmayacak olaylar, skandallar yaşandı. Bazıları da kurduğu cümlelerle tarihe geçti. Magazin meraklılarına bu özel testi hazırladık. Onlar unutsa da biz unutmadık.

Unutursak kalbimiz kurusun! Haydi teste

Türk magazin tarihine geçen 13 skandal olay

Magazin tarihinde görmeniz gereken nostaljik fotoğraflar

Magazin tarihine hızlı bir bakış



