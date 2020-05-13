Magazin Türk magazin tarihine damga vuran sözler

Türk magazin tarihine damga vuran sözler

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Türk magazin tarihine damga vuran sözler

Ünlü isimler zaman zaman söyledikleri sözlerle günlerce gündemden düşmüyor. Bazıları etkisini zamanla kaybetse de bazıları da yıllarca unutulmuyor.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Türkiye'de magazin tarihine geçmiş, belki de hiç unutulmayacak olaylar, skandallar yaşandı. Bazıları da kurduğu cümlelerle tarihe geçti. Magazin meraklılarına bu özel testi hazırladık. Onlar unutsa da biz unutmadık. 

Unutursak kalbimiz kurusun! Haydi teste

Türk magazin tarihine geçen 13 skandal olay

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