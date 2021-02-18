Türk markaya Japonya’dan ‘TPM World Class Ödülü’

Konuyla ilgili Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ülkemizde Endüstri 4.0 uygulamalarına öncülük ediyor, bu dönüşümü tamamlayan ilk şirket olma hedefiyle çok ciddi uygulamalar yapıyoruz. Üretimde operasyon mükemmellik anlayışı üzerine kurulu bir Japon yönetim modeli olan TPM faaliyetleri, Vestel fabrikalarında 10 yılı aşkın bir süredir titizlikle yürütülüyor.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan

Bu anlayışla her geçen gün üretim verimliliğini artırıyor, kayıpları en aza indiriyoruz. Daha önce tüm TPM aşama ödüllerini kazanmış bir şirket olarak, en üst seviyeye ulaşıp, TPM World Class Ödülü’nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine prestijli bir organizasyonun 56 yıllık tarihinde bu unvanı almaya hak kazanan dünya çapındaki 15 şirketten biri olmamız bu ülkenin gururudur.” dedi.











