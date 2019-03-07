Türk masalları kitaplaştırılacak

Toplantıda, proje kapsamında seçilecek masalların, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygun hale getirilerek, ‘Masal Masal Türkiye’ adıyla yayımlanmasına karar verildi.

Çocuklar için uygun olduğu düşünülen birçok Türk masalının Türk dili ve edebiyatı, Türk halk edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı, eğitim bilimleri, çocuk pedagojisi ve sınıf öğretmenliği sahalarında çalışan uzmanlarca tasnifi yapıldı.

Metinler arasından ilk etapta 5 masal seçildi.