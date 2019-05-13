Türk mayosu giyiyorlar

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen iç giyim fuarı Linexpo sonrası yerli firmalar Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ukranya, Rusya, Fas, Lübnan, Filistin gibi ülkelerden büyük çapta siparişler aldı.

Bu yıl ilk defa yeni sezon mayo, bikini ve şort koleksiyonlarını sergilemek için fuara katılan Granz Tekstil’in sahibi Hüseyin Yolcu, “Tesettür mayolarımıza ilgi mükemmel” dedi.

200 MİLYON TL CİRO

Tesettür mayoları içinde kendilerinin 200 bin adetten fazla sipariş aldıklarını anlatan Hüseyin Yolcu, “Almanya ve Fransa’dan gelen özel siparişlerimiz de oldu. Hedefimiz önümüzdeki sezon bütün güney ve kuzey Afrika ülkelerine mal üretmek. Önümüzdeki yıl ciro hedefimiz 200 milyon lira civarında” (Posta)