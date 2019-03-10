Türkiye’den Çin’in Xiamen kentine Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı için giden Türk mermerciler büyük bir şok yaşadı. Xiamen Gümrüğü Kaçakçılık ile Mücadele Bürosu ve Guangzhou Gümrüğü Kaçakçılık ile Mücadele Bürosu’nun, fuar için Çin’de bulunan mermer şirketlerinin temsilcilerine yönelik operasyon gerçekleştirdiği öğrenildi. Mermer kaçakçılığının önüne geçilmesi için Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 9 Mart sabah saat 06.00’da 200 polisin katılımıyla geniş bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 3 Türk mermer firmasından O. S., M. O., A. ve Y.C’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Xiamen ve Guangzhou, Fujan, Zhaoqing ve Yunfu bölgesinden polislerin katıldığı operasyonda bazı ürünlere ve belgelere de el konduğu belirtildi.

24 MİLYONLUK VERGİ

Operasyonun, Guangzhou, Yunfu ve Türkiye’de ofisleri bulunan firmaların 2016 yılın-dan bu yana Çinli bazı şirketlerle işbirliği yaparak Çin’e daha ucuza ham mermer getirdikleri iddiası ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında gündeme gelen iddialara göre 400 milyon Çin Yuanı (yaklaşık 323 milyon 782 bin TL) değerinde 240 bin ton mermerin kaçak yollarla Çin’e sokuldu ve bu yolla 30 milyon Çin Yuan’ı (yaklaşık 24 milyon 283 bin TL) vergi kaçakçılığı yapıldı.

UÇAĞA ZOR ATLADIK

Çin’deki fuara katılan bir Türk işadamı, konuyu şöyle anlattı: “Sabah saatlerinde otele polisler geliyor. Bazı Türk mermerciler de göz altına alınıyor. Bu konunun duyulmasının ardından benim gibi bazı mermer firması sahipleri de dönüş uçaklarını erkene aldı. Bazıları ise Hong Kong’a geçti.” Türkiye’ye dönmek için uçağa binmeden önce konuşan diğer bir işadamı ise, “Bir daha Çin’e kesinlikle gelmem. Kendimizi uçağa zor attık” dedi.

TÜRKİYE 150 FİRMA İLE KATILDI

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da fuar öncesinde Anadolu Ajansı’na, fuarla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Türk doğal taş sektörü Çin’de yapılacak olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 150 firma ile katılacak. Her renk ve desen skalasında dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye‘nin, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracat pazarındaki konumunu daha yukarı taşımak için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Xiamen Fuarı 6-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket ediyoruz. Bu mottomuzun içini doldurmak amacıyla milli ve bireysel katılımlarla 150 firma ile Çin’e çıkarma yapacağız. Çin’de Xiamen Fuarı sırasında amacımız, blok mermer ihracatının yanında işlenmiş ürün ihracatımızı arttırmak ve büyük mimari projelere Türk doğal taşının girmesini sağlamak olacak.” (Hürriyet)