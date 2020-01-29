Ekonomi Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

Ekonomi

Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. Sözleşmeyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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130 bine yakın çalışanın beklediği haber... Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

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