Peynir helvasına, kente gelen turistlerin de ilgisi büyük oluyor. Türk mutfağında sofraları süsleyen ve 1300’lü yıllardan bu yana yapılan Gelibolu peynir helvası, eşsiz tadı ile müşterileri çekiyor. Tuzsuz beyaz peynir, un ve şeker ile ortaya çıkan peynir helvasının tarifi yüzyıllardır aynı ve yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'Gelibolu peynir helvası bir çoban helvasıdır'

Geçmişi yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir Türk tatlısı... Gelibolu peynir helvasının geçmişi aslında Türklerin Avrupa’ya yani Rumeli’ye ilk geçişine kadar dayanıyor.

Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi var. Aslında Gelibolu peynir helvası bir çoban helvası. Çobanların koyun sürülerinin yünlerini kırkım zamanı yedikleri bir tatlı. Ayrıca misafirlerine de bu peynir helvasını yapıp, ikram ederlermiş.

Peynir helvası ortalama yarım saat ile 45 dakika arasında sürüyor. 1 kilogram tuzsuz beyaz peynir, 200 gram un, 300 gram şeker ile peynir helvası yapılıyor.

Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiliyor. Raf ömrü çok uzun olan bir ürün. Yaklaşık 10 gün buzdolabına koymadan dışarıda durabiliyor. Buzdolabında yaklaşık 1 ay, derin dondurucuda 1 yıl raf ömrü var.

'Peynir'den helva mı olur diyerek şaşırıyorlar'

Gelibolu peynir helvasını görenler 'peynirden helva mı olur' diyerek şaşırıyor. Gelibolu’da yenecek ünlü iki tane yöresel lezzet var. Biri peynir helvası, biri de tuzlu balık olan sardalye balığı. Gelibolu’ya geldiğinizde bunları yemeden gitmeniz olmaz.

İHA