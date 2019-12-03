Türk müziğinin ‘Umut Çiçekleri’

Albüm 13 eserden oluşuyor. Genel Sanat Yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney’in yaptığı albümde eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen’e ait. Albüme çok yakında tüm müzik marketlerde erişilebilecek ve albüm dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek. Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile birlikte toplamda 70 koristten oluşuyor.