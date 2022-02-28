Türk öğrenci erzak almaya giderken füze düştü!

Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim beşinci günde de devam ediyor. Çatışmalarda sivil halk, molotof kokteyli ve devletin dağıttığı silahlarla ülkesini koruyor. Ukrayna'nın yaptığı açıklamada 16'sı çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Müzakere kararı alan Rusya ve Ukrayna, Belarus'ta masaya oturdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerine silah bırakma çağrısı yaparak 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu.

Ukrayna'nın Havkiv şehrinde, tıp öğrencisi Veysel Tunçel, erzak almak için dışarı çıktığı sırada füze düştü. Tuncel yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.

İşte o anlar:





SON DURUM

AB savunma bakanları Ukrayna krizini görüşmek üzere toplanıyor. Avrupa Birliği (AB)'nin AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Ukrayna işgalini görüşmek üzere bloğun savunma bakanlarıyla bir toplantı düzenliyor. Josep Borrell tarafından paylaşılan bir tweet'e göre, toplantının gündeminde AB'nin Ukraynalılara yardımının koordine edilmesi olacak.



















