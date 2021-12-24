Eğitim & Kariyer Türk öğrencilere 1 milyon dolarlık burs

Türk öğrencilere 1 milyon dolarlık burs

Eğitim & Kariyer

Türk öğrencilere 1 milyon dolarlık burs

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı (WCEP), Amerikan Özel Okullar Birliği ile işbirliği kapsamında 1 milyon dolarlık burs temin etti.

24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Burs ile Türkiye’nin çeşitli illerinden 25 öğrenci, Amerika’daki yatılı okullara kabul edildi. WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Seçme sınavında ve mülakatta başarılı olan öğrencilerin, en az bir spor, sanat veya akademik alanda çalışma yapması, son 3 yılda 80’in üstünde not ortalaması alması gibi kriterlerle programa dahil ettik” dedi.

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