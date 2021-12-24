Türk öğrencilere 1 milyon dolarlık burs

Burs ile Türkiye’nin çeşitli illerinden 25 öğrenci, Amerika’daki yatılı okullara kabul edildi. WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, “Seçme sınavında ve mülakatta başarılı olan öğrencilerin, en az bir spor, sanat veya akademik alanda çalışma yapması, son 3 yılda 80’in üstünde not ortalaması alması gibi kriterlerle programa dahil ettik” dedi.