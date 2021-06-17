Magazin Türk pop müziğinin efsane isimleri aynı karede...

Türk pop müziğinin efsane isimleri aynı karede...

Magazin

Türk pop müziğinin efsane isimleri aynı karede...

Usta sanatçı Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Efsane isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü. Düştüğü not ise duygulandırdı.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkıcı Murat Evgin, 80'lerde çekilmiş çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerini yılalr öncesine götüren eden Evgin, o güne dair hatırladıklarını anlattı.

"ÇOCUKLUĞUMDAN KALAN TEK KARE"

"80’lerin sonu ailem ve sevgili Sezen Aksu, Onno Tunç, Gül Oğuz, Mustafa Oğuz ile İstanbul Boğazı’nda teknede bir hafta sonu. Uyku tulumlarında uyumalar, hep birlikte denize girmeler. Bu fotoğrafta ben ağlıyor muyum, niye ağlıyorum hatırlamıyorum. Sol tarafımda oturan genç̧ kız da sevgili ve değerli müzisyen Ayda Tunçboyacı. Sanıyorum efsane müzisyen Onno Tunç ile çocukluğumdan kalan tek kare."

"AYNI ORTAMDA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

"Daha ileriki yaşlarımda da babam, ben ve Onno Tunç, Kıbrıs’ta bir müzik yarışmasında birlikteydik. Onlar jürideydi. Türk Pop Müziği’nin en önemli eserlerini besteleyen ve orkestrasyonları yapan dahi müzisyen ışıklar içinde uyu. En güzel ve sıra dışı konserlerin yaratıcısı o yıllarda babamın, MFÖ’nün, Sezen Aksu’nun efsane menajeri Mustafa Oğuz ve çok sevgili eşi, ülkemizin ‘Sıla’, ‘Hayat Şarkısı’ gibi en önemli dizilerinin yönetmeni Gül Oğuz. Çocukluğumda onlarla aynı ortamda olmaktan dolayı, sohbetlerine katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum."

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Dost muyuz, düşman mıyız?
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hemen dinleyin
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın programını terk etti